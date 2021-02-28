Италия

"Бергамаски" добыли уверенную победу на выезде.

Аталанта в рамках матча 24-го тура чемпионата Италии принимает на своем поле Сампдорию и добилась победы со счетом 2:0.

Первый гол в поединке забил Руслан Малиновский — украинец получил передачу от Мюриэля, прорвался к чужим воротам и пробил точно в верхний угол.

Во второй половине игры развить преимущество Аталанте удалось благодаря голу Госенса.

Сампдория — Аталанта 0:2

Голы: Маиновский, 41, Госенс, 70

Сампдория: Аудеро — Феррари, Йосида, Ауджелло — Берешиньски, Торсбю, Экдаль, Дамсгор (Кандрева, 67), Янкто (Рамирес, 67), Верре (Кейта Бальде, 61) — ла Гумина (Квальярелла, 61).

Аталанта: Спортьелло — Госенс, Толои, Паломино, Ромеро, Мехле — Малиновский (Миранчук, 83), Фройлер, Пашалич (Пессина, 59), де Рон — Муриэль (Иличич, 59).

Предупреждения: Экдаль — Фройлер, Де Роон, Толой