"Бергамаски" добыли уверенную победу на выезде.
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28 февраля 2021, 15:28
Аталанта в рамках матча 24-го тура чемпионата Италии принимает на своем поле Сампдорию и добилась победы со счетом 2:0.
Первый гол в поединке забил Руслан Малиновский — украинец получил передачу от Мюриэля, прорвался к чужим воротам и пробил точно в верхний угол.
Во второй половине игры развить преимущество Аталанте удалось благодаря голу Госенса.
Сампдория — Аталанта 0:2
Голы: Маиновский, 41, Госенс, 70
Сампдория: Аудеро — Феррари, Йосида, Ауджелло — Берешиньски, Торсбю, Экдаль, Дамсгор (Кандрева, 67), Янкто (Рамирес, 67), Верре (Кейта Бальде, 61) — ла Гумина (Квальярелла, 61).
Аталанта: Спортьелло — Госенс, Толои, Паломино, Ромеро, Мехле — Малиновский (Миранчук, 83), Фройлер, Пашалич (Пессина, 59), де Рон — Муриэль (Иличич, 59).
Предупреждения: Экдаль — Фройлер, Де Роон, Толой