Аталанта в рамках матча 24-го тура чемпионата Италии принимает на своем поле Сампдорию и добилась победы со счетом 2:0.

Статистический портал Whoscored традиционно оценил игру футболистов. Так, автор первого гола Руслан Малиновский получил 7,8 балла.

Выше украинского полузащитника оценили игру Госенса — 8,3 балла, а также Мехле — 8,2 балла.

На Football.ua доступно видео гола Руслана Малиновского в поединке против Сампдории.