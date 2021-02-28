Статистический портал оценил участников матча.
Руслан Малиновский, фото getty images
28 февраля 2021, 17:26
Аталанта в рамках матча 24-го тура чемпионата Италии принимает на своем поле Сампдорию и добилась победы со счетом 2:0.
Статистический портал Whoscored традиционно оценил игру футболистов. Так, автор первого гола Руслан Малиновский получил 7,8 балла.
Выше украинского полузащитника оценили игру Госенса — 8,3 балла, а также Мехле — 8,2 балла.
На Football.ua доступно видео гола Руслана Малиновского в поединке против Сампдории.