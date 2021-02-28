Украинский полузащитник отметился голом в поединке Серии А.
Руслан Малиновский, getty images
28 февраля 2021, 14:25
Аталанта в рамках матча 24-го тура чемпионата Италии принимает на своем поле Сампдорию.
"Бергамаски" смогли открыть счет в поединке благодаря точному удару украинского полузащитника Руслана Малиновского.
27-летний футболист получил передачу от Мюриэля, прорвался к чужим воротам и пробил точно в верхний угол.
Видео гола:
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