Италия

Украинский полузащитник отметился голом в поединке Серии А.

Аталанта в рамках матча 24-го тура чемпионата Италии принимает на своем поле Сампдорию.

"Бергамаски" смогли открыть счет в поединке благодаря точному удару украинского полузащитника Руслана Малиновского.

27-летний футболист получил передачу от Мюриэля, прорвался к чужим воротам и пробил точно в верхний угол.

Видео гола:

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