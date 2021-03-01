Италия

Руководство "акул" определилось с новым главным тренером команды.

Кротоне решил не продолжать сотрудничество с главным тренером Джованни Строппой и официально объявил об его уходе из команды.

Как сообщают многочисленные источники из Италии, включая Football Italia и Sky Sport Italia, руководство "акул" уже определилось с человеком, который станет новым наставником команды.

Утверждается, что боссы Кротоне достигли договоренности с экс-главным тренером Перуджи Серсе Косми, который в ближайшее время должен подписать контракт до конца сезона с опцией продления еще на один год.

Главной задачей Косми на новом месте работы станет сохранение прописки в Серии А. После 24-х туров Кротоне набрал 12 очков и отстает от спасительного 17-го места на 8 пунктов.

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