Италия

Аутсайдер Серии А остался без тренера.

Кротоне решил не продолжать сотрудничество с главным тренером Джованни Строппой — сообщил официальный сайт "акул".

"За почти три года сотрудничества мы пережили множество прекрасных моментов, – говорится в пресс-релизе клуба. – Были и сложные моменты. Мы благодарны Джованни Строппе за завоевание второго в истории нашего клуба выхода в Серию А и желаем дальнейших успехов".

Ранее сообщалось, что "акулы" уже провели переговоры с Кристианом Букки, однако 43-летний экс-наставник Эмполи отказался сменить Джованни Строппу.

После 24-х туров Кротоне набрал 12 очков и отстает от спасительного 17-го места на 8 пунктов.

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