Италия

Молодой защитник не поможет своей команде.

Ювентус в рамках поединка 25-го тура чемпионата Италии принимает на своем поле Специю.

На разминке перед началом матча повреждение получил Маттийс Де Лигт, сообщает официальный твиттер-аккаунт туринцев.

Нидерландский защитник должен был выйти на поле со стартовых минут, но его место занял Джанлука Фработта.

Отметим, что матч начался в 21:45 по киевскому времени. Следить за развитием событий вы можете на Football.ua.