Молодой защитник не поможет своей команде.
Маттейс Де Лигт, getty images
02 марта 2021, 22:48
Ювентус в рамках поединка 25-го тура чемпионата Италии принимает на своем поле Специю.
На разминке перед началом матча повреждение получил Маттийс Де Лигт, сообщает официальный твиттер-аккаунт туринцев.
Нидерландский защитник должен был выйти на поле со стартовых минут, но его место занял Джанлука Фработта.
Отметим, что матч начался в 21:45 по киевскому времени. Следить за развитием событий вы можете на Football.ua.