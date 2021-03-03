Роналду — первый футболист, который забил не менее 20 голов в каждом из последних 12 сезонов в ТОП-5 лиг

Португальский нападающий установил уникальное достижение.
Криштиану Роналду, getty images
03 марта 2021, 01:32
Ювентус в рамках 25-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле Специю и добился победы с комфортным счетом.
Третий гол туринской команды, который сделал счет разгромным, забил нападающий Криштиану Роналду.
Таким образом, Криштиану Роналду стал первым футболистом, который забил не менее 20 голов в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейский лиг, сообщает Opta.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентус — Специя.
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