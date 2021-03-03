Роналду — первый футболист, который забил не менее 20 голов в каждом из последних 12 сезонов в ТОП-5 лиг

Италия

Португальский нападающий установил уникальное достижение.

Ювентус в рамках 25-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле Специю и добился победы с комфортным счетом.

Третий гол туринской команды, который сделал счет разгромным, забил нападающий Криштиану Роналду.

Таким образом, Криштиану Роналду стал первым футболистом, который забил не менее 20 голов в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейский лиг, сообщает Opta.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентус — Специя.