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  • Италия

    03 марта 2021, 01:32

    Роналду — первый футболист, который забил не менее 20 голов в каждом из последних 12 сезонов в ТОП-5 лиг

    Португальский нападающий установил уникальное достижение.

    Криштиану Роналду, getty images
    Криштиану Роналду, getty images 03 марта 2021, 01:32

    Ювентус в рамках 25-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле Специю и добился победы с комфортным счетом.

    Третий гол туринской команды, который сделал счет разгромным, забил нападающий Криштиану Роналду.

    Таким образом, Криштиану Роналду стал первым футболистом, который забил не менее 20 голов в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейский лиг, сообщает Opta.

    На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентус — Специя.

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