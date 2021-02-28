Италия

Португальский форвард всю свою карьеру шел к подобному признанию.

Согласно информации от Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), результативный удар в гостевом поединке против Вероны (1:1) в рамках 24-го тура итальянской Серии А стал для форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду по-настоящему знаковым.

Верона — Ювентус 1:1 Видео голов и обзор матча

Дело в том, что ответственные за ведение статистических показателей представители данной международной организации зафиксировали со стороны португальца 766-е взятие ворот в профессиональной карьере, что сделало его новым обладателем рекорда результативности в истории мирового футбола.

По своим показателям, Криштиану Роналду обогнал легендарного Пеле, который 29 июня 1975 года побил достижения венгерского форварда Ференца Пушкаша в 729 голов, а спустя два года завершил карьеру с показателем уже в 765 результативных ударов.

Стоит отметить, что организация брала в учет исключительно матчи на высшем официальном уровне.

Таким образом, рекорд, который продержался 45 лет и 243 дня был побит усилиями португальского бомбардира, выступающего за туринский Ювентус.

Ниже представлены таблицы с данными о датах ключевых вех в процессе становления бомбардирских рекордов для представителей Бразилии и Португалии.

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В текущем сезоне Криштиану Роналду провел уже 29 матчей, в которых отличился 26-ю результативными ударами, отдав при этом три голевые передачи.

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