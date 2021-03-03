Италия

Команды выдали сумасшедшую концовку матча, в котором смогли забить шесть мячей на двоих.

В поединке 25-го тура итальянской Серии А Сассуоло на своем поле разошлось миром с Наполи, закончив встречу с результативным счетом 3:3.

На 22-й минуте арбитр матча отменил гол "неаполитанцев" в исполнении Лоренцо Инсинье из-за офсайда и просмотра видеоповтора. Спустя 12 минут защитник Наполи Никола Максимович срезал мяч в собственные ворота и хозяева вышли вперед, но через четыре минуты Петр Зьелински восстановил равенство в счете. На последней минуте первого тайма Доменико Берарди реализовал пенальти и вновь вывел Сассуолло вперед.

В середине второго тайма Джованни Ди Лоренцо сравнял счет на табло, который продержался равным до 90-й минуты поединка, когда Инсинье реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Тем не менее, последнее слово было за хозяевами — на пятой компенсированной минуте Франческо Капуто отметился голом и сделал это также с одиннадцатиметровой отметки.

После 24 туров Наполи набрал 44 очка и находится на пятом месте в турнирной таблице Серии А, а у Сассуоло 8-я строчка и 36 баллов.

Сассуоло — Наполи 3:3

Голы: Максимович, 34 (автогол), Берарди, 45 (с пенальти), Капуто, 90+4 (с пенальти) — Зьелински, 38, Ди Лоренцо, 72, Инсинье, 89 (с пенальти)

Сассуоло: Консильи — Рожерио, Феррари, Марлон, Мюлдюр (Тольян, 74) — Локателли, Лопес (Хараслин, 85) — Джуричич (Распадори, 88), Дефрель (Траоре, 79), Берарди (Обьянг, 85) — Капуто

Наполи: Мерет — Хисай (Гулам, 73), Максимович (Манолас, 86), Ррахмани, Ди Лоренцо — Демме (Бакайоко, 73), Руис — Инсинье, Зьелински (Лоботка, 86), Политано — Мертенс (Эльмас, 67)

Предупреждения: Джуричич, Марлон — Демме, Гулам