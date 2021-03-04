Италия

Украинский хавбек провел на поле 63 минуты.

В поединке 25-го тура итальянской Серии А Аталанта на своем поле разгромила Кротоне со счетом 5:1.

Статистический портал Whoscored оценил выступления всех игроков и одну из средних оценок в составе бергамаской команды получил украинский полузащитник Руслан Малиновский. Его оценка 6,9 баллов.

Выше 27-летнего украинца оценили Хосу Луиса Паломино (7,8), Берата Джимсити (7,4), Робина Госенса (7,8), Алексея Миранчука (7,2), Йосипа Иличича (8,6) и Луиса Муриэля (8,8).

Во встрече против Кротоне Малиновский сделал три удара по воротам соперника, сделал 87% точных передач (39 из 45), один раз обыграл оппонента и выиграл четыре верховых дуэли.

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