Украинский хавбек провел на поле 63 минуты.
Руслан Малиновский, Getty Images
04 марта 2021, 07:30
В поединке 25-го тура итальянской Серии А Аталанта на своем поле разгромила Кротоне со счетом 5:1.
Статистический портал Whoscored оценил выступления всех игроков и одну из средних оценок в составе бергамаской команды получил украинский полузащитник Руслан Малиновский. Его оценка 6,9 баллов.
Выше 27-летнего украинца оценили Хосу Луиса Паломино (7,8), Берата Джимсити (7,4), Робина Госенса (7,8), Алексея Миранчука (7,2), Йосипа Иличича (8,6) и Луиса Муриэля (8,8).
Во встрече против Кротоне Малиновский сделал три удара по воротам соперника, сделал 87% точных передач (39 из 45), один раз обыграл оппонента и выиграл четыре верховых дуэли.
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