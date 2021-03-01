Италия

Причина индивидуальной программы украинца не разглашается.

Украинский полузащитник Аталанты Виктор Коваленко работал по индивидуальной программе во время сегодняшней тренировки, сообщает TuttoAtalanta.

Помимо украинца, отдельно от общей группы также работали Шутало, Ламмерс и Сапата.

Также отмечается, что футболисты были поделены на две группы. Игроки, которые принимали участие в матче против Сампдории работали по облегченной программе, а остальные провели спарринг против молодежного состава.

Коваленко перебрался в Аталанту в январе, однако пока не успел дебютировать в новой команде, хоть и несколько раз попадал в заявку на матч.

Ранее сообщалось, что еще один украинец Руслан Малиновский вошел в топ-3 игроков в матче против Сампдории по версии Whoscored, в котором он отметился забитым мячом.