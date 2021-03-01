Причина индивидуальной программы украинца не разглашается.
Виктор Коваленко, ФК Аталанта
01 марта 2021, 21:21
Украинский полузащитник Аталанты Виктор Коваленко работал по индивидуальной программе во время сегодняшней тренировки, сообщает TuttoAtalanta.
Помимо украинца, отдельно от общей группы также работали Шутало, Ламмерс и Сапата.
Также отмечается, что футболисты были поделены на две группы. Игроки, которые принимали участие в матче против Сампдории работали по облегченной программе, а остальные провели спарринг против молодежного состава.
Коваленко перебрался в Аталанту в январе, однако пока не успел дебютировать в новой команде, хоть и несколько раз попадал в заявку на матч.
Ранее сообщалось, что еще один украинец Руслан Малиновский вошел в топ-3 игроков в матче против Сампдории по версии Whoscored, в котором он отметился забитым мячом.