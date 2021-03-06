Защитник останется в Риме до лета 2025 года.
Рик Карсдорп, Getty Images
06 марта 2021, 01:00
Рома и Рик Карсдорп подписали новый контракт — сообщает Sky Sport Italia.
Прошлое соглашение было рассчитано до лета 2022 года, новое будет действовать до лета 2025 года, причем в нем нет оговоренной суммы выкупа.
Официально о подписании контракта с защитником, который пришел в Рому в 2017 году из Фейеноорда, а в сезоне-2019/20 был отправлен в Роттердам в аренду, будет официально объявлено на следующей неделе.
Ранее будущий соперник Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы продлил контракт с Роджером Ибаньесом.
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