Италия

Защитник останется в Риме до лета 2025 года.

Рома и Рик Карсдорп подписали новый контракт — сообщает Sky Sport Italia.

Прошлое соглашение было рассчитано до лета 2022 года, новое будет действовать до лета 2025 года, причем в нем нет оговоренной суммы выкупа.

Официально о подписании контракта с защитником, который пришел в Рому в 2017 году из Фейеноорда, а в сезоне-2019/20 был отправлен в Роттердам в аренду, будет официально объявлено на следующей неделе.

Ранее будущий соперник Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы продлил контракт с Роджером Ибаньесом.

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