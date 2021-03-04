Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка итальянской Серии А.

В поединке 25-го тура итальянской Серии А Сассуоло на своем поле расписал результативную ничью с Наполи. Встреча завершилась со счетом 3:3.

В первом тайме хозяева открыли счет усилиями Максимовича, который срезал мяч в собственные ворота, но спустя четыре минуты Зьелински сравнял цифры на табло. На последней минуте первой половины матча Берарди реализовал пенальти и вывел Сассуоло вперед.

В середине второго тайма Ди Лоренцо сравнял счет, а на предпоследней минуте основного времени матча Инсинье вывел "неаполитанцев" вперед, реализовав пенальти. Однако последнее слово было за хозяевами — Капуто реализовал одиннадцатиметровый удар на четвертой компенсированной минуте.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Сассуоло — Наполи 3:3

Голы: Максимович, 34 (автогол), Берарди, 45 (с пенальти), Капуто, 90+4 (с пенальти) — Зьелински, 38, Ди Лоренцо, 72, Инсинье, 89 (с пенальти)

Сассуоло: Консильи — Рожерио, Феррари, Марлон, Мюлдюр (Тольян, 74) — Локателли, Лопес (Хараслин, 85) — Джуричич (Распадори, 88), Дефрель (Траоре, 79), Берарди (Обьянг, 85) — Капуто

Наполи: Мерет — Хисай (Гулам, 73), Максимович (Манолас, 86), Ррахмани, Ди Лоренцо — Демме (Бакайоко, 73), Руис — Инсинье, Зьелински (Лоботка, 86), Политано — Мертенс (Эльмас, 67)

Предупреждения: Джуричич, Марлон — Демме, Гулам