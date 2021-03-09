Италия

Команда Антонио Конте реализовала свой единственный шанс.

В поединке 26-го тура итальянской Серии А миланский Интер на своем поле одержал минимальную победу над Аталантой со счетом 1:0.

За весь матч подопечные Антонио Конте нанесли всего лишь один удар в створ ворот Марко Спортьелло и он оказался единственным результативным. Автором забитого мяча стал Милан Шкриниар.

По информации OptaPaolo, в последний раз Интер выигрывал матч с одним ударом в створ ворот в 2009 году. Это была победа над Удинезе.

Благодаря этой победе Интер сохранил шесть очков преимущества над Миланом на вершине турнирной таблицы Серии А.

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