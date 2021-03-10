Италия

Итальянец остался недоволен действиями игроков своего бывшего клуба.

Экс-полузащитник Ювентуса Клаудио Маркизио высказался об игре туринского клуба в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.

"Нелепая игра! Плохо начали, смогли вернуться, а потом... Нужно было решать. В итоге – вылет из-за непростительных ошибок. Вы видели эту стенку во время штрафного, а до этого – риск во время углового, когда Артур падает, даже не дождавшись касания от игрока Порту.

Я поздравляю Порту. Им хватило решимости и упорства, чтобы довести этот матч до нужного результата, хотя довольно долго они играли вдесятером. Игра Кьезы — потрясающая. Сегодня он является настоящим оружием этого Ювентуса.

Итог первого матча оказал большое влияние на исход всего противостояния. Такое случается с Ювентусом в Лиге чемпионов уже несколько лет подряд", – написал Маркизио в своем Twitter.

Ранее бывший хавбек туринцев призвал полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба вернуться в стан "старой синьоры".

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.