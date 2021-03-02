Нападающий Милана считает, что их конфликт с форвардом Интера исчерпан.
Ромелу Лукаку и Златан Ибрагимович, Getty Images
02 марта 2021, 17:52
Златан Ибрагимович считает, что все конфликты, которые происходят на поле, должны там и оставаться.
"Если Ромелу хочет приехать в Сан-Ремо — добро пожаловать, – цитирует Златана Football Italia. – У нас с ним нет никаких проблем, ведь все, что происходит во время матчей на поле, там и остается".
Стало известно, что на песенном фестивале в Сан-Ремо Ибрагимович споет дуэтом с тренером Болоньи Синишей Михайловичем.
"Надеюсь, он совсем не умеет петь, только в этом случае мы будем с ним на одном уровне", – пошутил по поводу своих вокальных данных Златан.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович из-за травмы пропустит 4 матча.
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