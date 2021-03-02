Италия

Бельгиец удостоился престижного звания.

Форвард Интера Ромелу Лукаку признан лучшим игроком месяца в Серии А, об этом сообщает официальный сайт чемпионата.

Бельгиец отметился 4-мя голами и отдал 3 результативные передачи в 4 матчах в феврале.

Лукаку с 18-ю голами занимает второе место в списке бомбардиров Серии А, на один мяч отставая от Роналду.

Ранее главный тренер миланского Интера Антонио Конте сравнил форварда клуба Ромелу Лукаку с игроком в американский футбол.

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