Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 27-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют Милан и неаполитанский Наполи.

Центральной игрой 27-го тура итальянской Серии А станет противостояние между Миланом и неаполитанским Наполи на поле стадиона Сан Сиро.

По сравнению с игрой против Вероны (2:0), Стефано Пьоли решил использовать с первых минут Габбья в центре обороны, а также переместил Далота на правый фланг защиты, освободив место для Тео Эрнандеса. Также, стоит отметить выход в опорной зоне Тонали и появление Чалханоглу на позиции разыгрывающего.

Со стороны Дженнаро Гаттузо, на фоне победы над Болоньей (3:1), мы можем отметить выход Хисая и Максимовича в линии защиты, а также возвращение в стартовый состав Ирвинга Лосано.

Милан: Дж. Доннарумма — Далот, Томори, Габбья, Эрнандес — Кессье, Тонали — Кастильехо, Чалханоглу, Крунич — Леау.

Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Салемакерс, Мейте, Хауге, Калулу, Диас, Кьер, Ребич.



Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай — Руис, Демме, Зьелински — Политано, Инсинье, Лосано.