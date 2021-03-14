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Парма - Рома, getty images
14 марта 2021, 22:13
Рома перед ответным поединком Лиги Европы против Шахтера отправилась в гости к Парме в чемпионате Италии.
Подопечные Паулу Фонсеки довольно неожиданно потерпели поражение со счетом 0:2, пропустив по голу в начале каждого из таймов.
Обзор матча:
Парма - Рома 2:0
Голы: Валентин, 9, Эрнани, 55.
Парма: Сепе, Пеццелла, Бани, Осорио, Конти (Лорини, 82), Эрнани (Грасси, 72), Куртич, Ман, Бругман, Валентин (Карамо, 82), Пелле (Зиркзее, 61).
Рома: Лопес, Спинаццола, Кумбула (Кристанте, 59), Рожер, Бруно Перес (Рейнолдс, 60), Педро (Карлес Перес, 60), Вильяр (Диавара, 79), Эль-Шаарави, Пеллегрини (Майораль, 79), Манчини, Джеко.
Предупреждения: Осорио, Бруно Перес , Пеллегрини, Эрнани, Джеко, Карамо.