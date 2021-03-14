Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Рома перед ответным поединком Лиги Европы против Шахтера отправилась в гости к Парме в чемпионате Италии.

Подопечные Паулу Фонсеки довольно неожиданно потерпели поражение со счетом 0:2, пропустив по голу в начале каждого из таймов.

Обзор матча:

Парма - Рома 2:0

Голы: Валентин, 9, Эрнани, 55.

Парма: Сепе, Пеццелла, Бани, Осорио, Конти (Лорини, 82), Эрнани (Грасси, 72), Куртич, Ман, Бругман, Валентин (Карамо, 82), Пелле (Зиркзее, 61).

Рома: Лопес, Спинаццола, Кумбула (Кристанте, 59), Рожер, Бруно Перес (Рейнолдс, 60), Педро (Карлес Перес, 60), Вильяр (Диавара, 79), Эль-Шаарави, Пеллегрини (Майораль, 79), Манчини, Джеко.

Предупреждения: Осорио, Бруно Перес , Пеллегрини, Эрнани, Джеко, Карамо.