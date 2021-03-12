Лига Европы

Португальский тренер дал комментарий после матча.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека прокомментировал поединок против Шахтера, который завершился победой Ромы со четом 3:0.

"Мы были уверены, что Шахтер будет так играть. Они очень сильны, и мы хорошо подготовились, ждали подходящего момента для выпада. Это было очень хорошее выступление.

Это была непростая игра. Я очень хорошо знаю Шахтер, это очень качественная команда, и он не просто обыграл Реал Мадрид в этом сезоне, он дважды сыграл вничью с Интером.

Они очень сильны в контратаке, но мы не давали им много возможностей для этого. Я очень счастлив и горжусь тем, что являюсь тренером Ромы, я люблю город и болельщиков. Все знают, что здесь непросто, но важно сохранять равновесие в хорошие и плохие моменты", — приводит слова Фонсеки Football Italia.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча.