Италия

Туринцы добыли уверенную победу в Серии А.

Защитник туринского Ювентуса Джорджо Кьеллини прокомментировал победу клуба над Кальяри в Серии А (3:1).

"Всегда лучше побеждать 3:0, чем 3:1, особенно для нас, защитников, но в данный момент нам нужно сохранять спокойствие, сохранять единство и доказывать, что мы все еще верим в свои силы.

Это было тяжелое испытание, поскольку Кальяри — очень хорошая команда, на очереди у нас Беневенто, и нам нужно найти стабильность, которой нам не хватало до сих пор в этом сезоне".

"При всем уважении к Интеру, мы должны сосредоточиться только на собственных результатах. Как только мы дойдем до конца, мы увидим, где мы находимся, но единственный путь, который мы можем выбрать, — это сосредоточиться на одной игре за раз и продолжать.

После Порту мы пообщались с командой в раздевалке. Сейчас не время слишком много говорить, наша сила всегда давала ответ на поле", — цитирует Кьеллини Football Italia.

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