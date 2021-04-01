Италия

Football.ua вспоминает игроков, чье прошлое было связано с "нерадзурри".

От Хавьера Дзанетти до Златана Ибрагимовича — многие футболисты мирового класса носили сине-черную форму миланского Интера. Учитывая великую историю и множество трофеев, в список которых входит Серия А и Лига чемпионов, не должно вызывать удивление регулярное появление в Интере высококлассных футболистов. Тем не менее, на каждого Уэсли Снайдера и Лотара Маттеуса найдутся десятки игроков, о выступлениях которых за Интер вы могли забыть. Представляем вашему вниманию 15 таких примеров.

Андреа Пирло

Когда играл: 1998-2001

Сколько сыграл: 40 матчей

Нынешний главный тренер Ювентуса, победитель Лиги чемпионов с Миланом и легенда сборной Италии, Андреа Пирло был и остается одним из величайших игроков в истории футбола. Однако задолго до любого из вышеупомянутых достижений Пирло в течение трех лет пытался пробиться в стартовый состав Интера, выступая на позиции атакующего полузащитника.

Ему удалось сыграть за "нерадзурри" всего 40 матчей. Он даже был отдан в аренду Реджине в сезоне-1999/00, прежде чем перешел в Милан, где и начал вписывать свое имя в историю мирового футбола.

Роберто Карлос

Когда играл: 1995-1996

Сколько сыграл: 34 матча

В 1995 году Роберто Карлос был близок к подписанию контракта с Астон Виллой, но в конечном итоге оказался в Интере и дал фанатам возможность оценить свой трансфер, забив с 30-метрового штрафного в своем дебютном матче против Виченцы.

Несмотря на то, что в сезоне-1995/96 бразилец забил семь голов в 34 матчах, он так и не прижился в Интере во многом из-за того, что тогдашний менеджер Рой Ходжсон настаивал, что Роберто нужно ставить на позицию вингера. Реал Мадрид сделал запрос о трансфере футболиста в 1996 году, а дальнейший карьерный путь бразильца вы знаете и сами.

Филиппе Коутиньо

Когда играл: 2008-2013

Сколько сыграл: 47 матчей

13 лет спустя другой бразилец переехал в Интер из Бразилии. Филиппе Коутиньо сразу же перебрался в родной Васко да Гама на правах аренды, а в итальянский клуб он переходил за четыре миллиона евро.

Правда, молодой плеймейкер никогда не мог произвести достаточного впечатления на боссов клуба. После можно вспомнить аренду в Эспаньол, где в 16 играх он оформил на свой счет 5 забитых мячей.

Как видим, руки он не опустил, поскольку с тех пор он успел поиграть за Ливерпуль, Барселону и мюнхенскую Баварию, а также стать одним из лидеров сборной Бразилии.

Деннис Бергкамп

Когда играл: 1993-1995

Сколько сыграл: 74 матча

Деннис Бергкамп подарил нам моменты чистого волшебства во время своего 11-летнего пребывания в Арсенале в период с 1995 по 2006 год, забив 120 голов и завоевав три титула чемпиона Премьер-лиги. В то же время его можно назвать и легендой Аякса. С амстердамским клубом он выиграл Эредивизи, Кубок УЕФА и Кубок Кубков.

Менее очевиден тот факт, что, зажатый между этими двумя золотыми периодами, Бергкамп провел два сезона в миланском Интере.

В первом сезоне в Италии "Нелетучий голландец" выиграл с клубом золотую медаль Кубка УЕФА, но во втором забил всего четыре гола в 26 матчах во всех соревнованиях. Потеря места в старте "нерадзурри" и стала причиной появления у Бергкампа желания сменить клубную прописку и перебраться на Эмирейтс, где он стал настоящей легендой и символом тех самых "Непобедимых".

Эдгар Давидс

Когда играл: 2004-2005

Сколько сыграл: 23 матча

Будь то игра за Кристал Пэлас в Чемпионшипе или подписание контракта с Барнетом, Эдгар Дэвидс делал довольно странные вещи в течение всей своей карьеры, особенно с учетом невероятно высокого уважения, которым он пользовался. Барселона и Тоттенхэм — да, ситуация становится все более странной — мало кто помнит, что он 23 раза выходил на поле в футболке Интера.

Первоначально Давидс подписал трехлетний контракт с "нерадзурри" в 2004 году, но после, в 2005 году, соглашение было расторгнуто. Далее в его карьере были "шпоры", Аякс и вышеперечисленные английские клубы.

Леонардо Бонуччи

Когда играл: 2004-2005

Сколько сыграл: 23 матча

Леонардо Бонуччи, за исключением годичного периода карьеры Милане, был одним из звеньев доминирующей команды Ювентуса за последнее десятилетие, являясь одним из трех защитников "BBC" вместе с Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи.

Но вы можете не знать, что Бонуччи на самом деле начал свою карьеру в миланском Интере, хотя, учитывая, что он сыграл всего четыре матча в составе первой команды за четыре года, вас простят за то, что вы это забыли.

Диего Форлан

Когда играл: 2011-2012

Сколько сыграл: 20 матчей

После неудачного вояжа в Манчестер Юнайтед, Диего Форлан в период с 2004 по 2011 год успел стать одним из самых лучших нападающих в Европе, забив 155 голов за Вильярреал и Атлетико Мадрид.

Он сумел оформить на свой счет всего 10 голов в 42 матчах за Атлетико в сезоне-2010/11, и казалось, что Форлан вернется на родину, но Интер почувствовал необходимость сделать ставку на ветерана-бомбардира в 2011 году.

Тот период оставил неприятные воспоминания, ведь Форлан забил всего два гола в 20 матчах за "нерадзурри", прежде чем продолжить карьеру в Бразилии, Японии, его родном Уругвае и Индии. После многочисленных путешествий по миру конец карьеры легендарного уругвайца наступил в 2018 году.

Рикардо Куарежма

Когда играл: 2008-2010

Сколько сыграл: 32 матча

Был ли за последние 20 лет более разочаровывающий игрок, чем Рикардо Куарежма? С учетом огромного таланта португальский нападающий должен был добиться гораздо большего. А шансы по-настоящему засверкать у него неоднократно появлялись во время выступлений за такие клубы, как Порту, ​​Барселона и Челси.

Интер дал ему шанс и в 2008 году, и хотя он оставался на Джузеппе Меацца до 2010 года, он смог забить только один гол в 32 матчах. Куарежма даже был удостоен награды Bidone d'oro, как худший футболист Серии А в сезоне-2008/09.

Робби Кин

Когда играл: 2000-2001

Сколько сыграл: 14 матча

Если вы думаете, что у Шакири странная карьера, попробуйте взглянуть на Робби Кина. Лучший бомбардир в истории сборной Ирландии за годы карьеры проявил себя в самых разных командах, включая Ковентри, Лидс Юнайтед, Тоттенхэм и Ливерпуль в Англии, Селтик в Шотландии, Лос-Анджелес Гэлэкси в США и АТК в Индии.

Помимо всего этого, Кин также провел 14 матчей за Интер в первой половине сезона-2000/01, а Ковентри получил за него не менее 13 миллионов фунтов стерлингов за трансфер. Однако его итальянская мечта вскоре превратилась в кошмар, когда Марчело Липпи был заменен на Марко Тарделли. Специалист посчитал, что Кин не соответствует его требованиям.

Забив всего три гола за Интер, он был отправлен в аренду в Лидс, который впоследствии выкупил его контракт на постоянной основе.

Джердан Шакири

Когда играл: 2015

Сколько сыграл: 20 матчей

Другой загадочный игрок атакующего плана, который так и не реализовал свой огромнейший потенциал, Джердан Шакири на протяжении многих лет поднимал чемпионские титулы в Швейцарии, Германии и Англии.

Между периодами в мюнхенской Баварии и Сток Сити, что само по себе является нестандартной карьерой, он провел один год в Интере в сезоне-2014/15, в котором ему удалось забить всего один гол в Серии А за 15 матчей, а "нерадзурри" в итоге завершили сезон на восьмом месте.

Маттиас Заммер

Когда играл: 1992-1993

Сколько сыграл: 12 матчей

Маттиас Заммер был победителем Бундеслиги и Лиги чемпионов с Боруссией Дортмунд и победителем чемпионата Европы со сборной Германии в период с 1994 по 1996 год. Он даже выиграл Золотой мяч 1996 года за превосходный сезон, однако все это произошло только после 12 игр за Интер в 1992 году.

Заммер не смог адаптироваться к итальянскому образу жизни во время своего пребывания в Милане, и, хотя сам игрок был в восторге от своей дальнейшей карьеры, Интер, скорее всего, расстроен, так как в свое время упустил настолько качественного исполнителя.

Лукас Подольски

Когда играл: 2015

Сколько сыграл: 18 матчей

Все мы помним пару форвардов Мирослав Клозе и Лукас Подольски, которые наводили ужас на международном уровне за сборную Германии, хотя ни один из них не был слишком крутым на клубном уровне.

Тем не менее, Подольски, несомненно, наслаждался своей лучшей формой в Кельне, и, когда ему выпала возможность выступать за более именитые клубу, такие как Бавария и Арсенал, он часто разочаровывал болельщиков.

Так было и во время его аренды в Интере в 2015 году, когда Подольски забил всего один гол, хотя, честно говоря, это был потрясающий мяч.

Кларенс Зеедорф

Когда играл: 2000-2002

Сколько сыграл: 93 матча

Победитель чемпионатов Нидерландов, Испании и Италии, жесткий футболист и единственный игрок, выигравший Лигу чемпионов УЕФА с тремя разными клубами (Аякс, Реал Мадрид и Милан). Нет никаких сомнений, что Кларенс Зеедорф — легенда.

Среди многочисленных достижений именитого нидерландца вы, вероятно, могли забыть, что он также провел два года в Интере между своими великолепными периодами в Реале и Милане.

Откровенно говоря, не прижился Кларенс в Интере, хотя и отыграл не малое количество игр. Он — сердце другой миланской команды.

Хуан Себастьян Верон

Когда играл: 2004-2006

Сколько сыграл: 74 матча

Нет сомнений в том, что Хуан Себастьян Верон был невероятно одаренным футболистом — достаточно посмотреть на статистику его матчей за Лацио, чтобы убедиться в этом. Однако его время в Англии с Манчестер Юнайтед и Челси в период с 2001 по 2004 год было невероятно разочаровывающим: аргентинский плеймейкер просто не мог приспособиться к жизни в Британии, не мог оставаться в хорошей форме на протяжении ряда игр, и часто оказывался на скамейке запасных в тени Скоулза и Лампарда.

В 2004 году Верон перебрался в двухлетнюю аренду в Интер из Челси. Он заново открыл себя на Джузеппе Меацца, выиграв подряд титулы Кубка Италии и Серии А в сезоне-2005/06, хотя это было что-то вроде анти-кульминации, поскольку Интер получил титул только из-за скандала с договорными матчами Ювентуса.

Но болельщики "нерадзурри" до сих пор любят Верона, который время от времени посещает матчи Интера. Фанаты даже считают его легендой, несмотря на то, что за Интер он провел всего несколько сезонов.

Марко Арнаутович

Когда играл: 2009-2010

Сколько сыграл: 3 матча

Замечательный сезон-2008/09 с Твенте провел Марко Арнаутович. Австриец забил 14 голов во всех соревнованиях. Он заслужил шанс раскрыть себя на более высоком уровне и перебрался в Италию, где надеялся получить возможность проявить себя под руководством Жозе Моуриньо в миланском Интере.

Травма, к сожалению, помешала этой цели, но она также дала Арнаутовичу шанс получить одно из самых замечательных соотношений трофеев и игр, которые редко можно увидеть у других футболистов.

Несмотря на то, что игрок сборной Австрии провел за Интер всего три игры, ему удалось завоевать медали Серии А, Кубка Италии и Лиги чемпионов. В том историческом году подопечные Моуриньо завоевали требл.

Источник: Squawka

Богдан Бондаренко, Football.ua