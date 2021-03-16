Италия

Бергамаски хотят подписать защитника Мальме.

Аталанта вступила в переговоры с Мальме относительно перехода защитника Анела Ахмедходжича, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Источник утверждает, что боснийский защитник также интересен Манчестер Юнайтед и Челси, но английские гранды пока не делали предложений.

Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в три миллиона евро.

Соглашение Анела Ахмедходжича с Мальме действительно до лета 2023-го года.

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