Италия

Команду Антонио Конте накрыла волна заражения.

Несколькими днями ранее поступила тревожная информация о том, что защитник миланского Интера Данило Д'Амброзио получил положительные результаты тестирования на коронавирус COVID-19.

Нидерландского защитника только успели отправить на самоизоляцию, как тут же поступили результаты нового контрольного тестирования футболистов "змей". Следующей жертвой вируса стал голкипер команды Самир Ханданович.

Медицинский персонал сделал все возможное для того, чтобы обезопасить своих игроков от дальнейшего распространения COVID-19 внутри команды, однако, по всей видимости, проиграл в этой схватке.

Как сообщает официальный сайт Интера, сегодня, 18 марта, в распоряжение клуба поступили результаты новой партии контрольных тестов. Результат удручающий — сразу двое игроков "нерадзурри" будут вынуждены отправиться на самоизоляцию.

Речь идет о центральной защитники Стефане де Врее и полузащитнике Матиасе Весино, которые мгновенно были отправлены на самоизоляцию.

Однако, локальная служба здравоохранения города Милан не стала ждать дальнейшего развития событий, и издала указ, согласно которому:

– любая спортивная деятельность Интера должна быть приостановлена сроком на четыре дня;

– субботний домашний матч "змей" против Сассуоло должен быть отменен;



– все вызовы футболистов в национальные сборные должны быть аннулированы.

Следующее тестирование команда пройдет в понедельник, 22 марта, по результатам чего менеджмент и контролирующие органы региона проведут совещание относительно дальнейшего сценария борьбы против вспышки COVID-19 внутри миланского клуба.