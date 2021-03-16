Защитник Интера не поможет команде в ближайшее время.
Данило Д'Амброзио, Getty Images
16 марта 2021, 16:37
Защитник Данило Д'Амброзио отправлен на карантин после положительного теста на коронавирус — сообщил официальный сайт Интера.
Данило находится у себя дома, а поскольку минимальный срок изоляции составляет 10 дней, то точно не сможет сыграть до международной паузы и пропустит матч 28 тура Серии А против Сассуоло в субботу, 20 марта.
В сезоне-2020/21 Д'Амброзио провел 14 матчей в Серии А (3 гола) и 5 поединков в Лиге чемпионов (0).
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