Италия

Лидер Интера сдал позитивный тест на COVID-19.

Вратарь миланского Интера Самир Ханданович заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба "нерадзурри".

Футболист сдал позитивный тест, после чего отправился на двухнедельную самоизоляцию.

Отметим, что это уже второй случай заражения в Интере за два дня. 16-го марта коронавирус выявили у защитника миланцев Данило Д'Амброзио.

Самир Ханданович — многолетний лидер Интера. В текущем сезоне на счету словенского кипера 37 игр за клуб во всех турнирах, в которых он пропустил 39 голов. 10 матчей он отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года Ханданович установил рекорд чемпионата Италии.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.