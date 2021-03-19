Италия

На восстановление защитнику Милана понадобится месяц.

Защитнику Давиде Калабрии, травмировавшему мениск, потребовалась операция — сообщил официальный сайт Милана.

Артроскопическое хирургическое вмешательство прошло успешно, и на восстановление 24-летнему футболисту понадобится порядка 30 дней.

В нынешнем сезоне Давиде провел в составе Милана 32 матча во всех турнирах (2 гола).

Если восстановление пройдет по плану, то Калабрия пропустит матчи Серии А против Фиорентины (21 марта), Сампдории (3 апреля), Пармы (11 апреля) и Дженоа (18 апреля).

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