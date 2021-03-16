Итальянский клуб хочет сохранить нападающего.
Златан Ибрагимович, getty images
16 марта 2021, 11:51
Все идет к тому, что Златан Ибрагимович и Милан согласуют новый контракт в ближайшее время, сообщает Calcio Mercato.
"Россонери" не торопились предпринимать поспешных решений, опасаясь, что могут остаться за пределами зоны Лиги чемпионов.
Как утверждает источник, теперь в стане Милана уверены в квалификации в главный еврокубковый турнир в следующем сезоне.
Напомним, что Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на мартовские поединки отбора к чемпионату мира.