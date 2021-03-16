Италия

Итальянский клуб хочет сохранить нападающего.

Все идет к тому, что Златан Ибрагимович и Милан согласуют новый контракт в ближайшее время, сообщает Calcio Mercato.

"Россонери" не торопились предпринимать поспешных решений, опасаясь, что могут остаться за пределами зоны Лиги чемпионов.

Как утверждает источник, теперь в стане Милана уверены в квалификации в главный еврокубковый турнир в следующем сезоне.

Напомним, что Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на мартовские поединки отбора к чемпионату мира.