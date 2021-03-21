Италия

Украинец вышел на замену на последних минутах.

В рамказх 28-го тура итальянской Серии А Аталанта в гостях обыграла Верону (0:2).

Счет в матче открыл Руслан Малиновский на 33-й минуте игры, а после с ассиста украинца забил и Дуван Сапата.

Однако в данном матче произошло еще одно важное событие. На 87-й минуте встречи на поле появился и другой украинец Виктор Коваленко, заменив того же Малиновского.

Этот матч стал первым для 25-летнего хавбека в футболке бергамской команды. До этого он появлялся лишь на лавочке для запасных.

Напомним, Коваленко присоединился к Аталанте в последний день зимнего трансферного окна в феврале 2021 года.