Италия

Украинский хавбек вышел в стартовом составе бергамаской команды.

В настоящее время проходит поединок 28-го тура Серии А, в котором Аталанта выигрывает у Вероны со счетом 2:0.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел в стартовом составе команды Джан Пьеро Гасперини и открыл счет на 33-й минуте поединка, реализовав пенальти после игры рукой со стороны соперника.

Спустя 10 минут Малиновский классной передачей нашел в штрафной хозяев Дувана Сапату, который удвоил преимущество Аталанты.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 26 матчей в Серии А, в которых забил три гола и отдал четыре ассиста.

Еще один украинец Виктор Коваленко присутствует в заявке бергамаской команды, но остался на скамейке запасных.

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