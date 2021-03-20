На Апеннинах прошла традиционная церемония Gran Gala del Calcio.
Криштиану Роналду, фото Ассоциации профессиональных футболистов Италии
20 марта 2021, 00:46
В Италии состоялась 10-я традиционная церемония Gran Gala del Calcio, на которой Ассоциация профессиональных футболистов Италии наградила лауреатов сезона-2019/20.
По итогам голосования лучшим игроком минувшего сезона был признан форвард Ювентуса Криштиану Роналду, титул лучшего тренера достался наставнику Аталанты Джан Пьеро Гасперини, и Аталанту же назвали командой сезона.
Лучшим арбитром итальянские футболисты посчитали Даниэле Орсато.
Символическая сборная: Дж.Доннарумма (Милан) — Госсенс (Аталанта), де Врей (Интер), Бонуччи (Ювентус), Эрнандес (Милан) — Барелла (Инте), Алехандро Гомес (Аталанта), Луис Альберто (Лацио) — Дибала (Ювентус), Иммобиле (Лацио), Криштиану Роналду (Ювентус).
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