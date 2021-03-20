Италия

На Апеннинах прошла традиционная церемония Gran Gala del Calcio.

В Италии состоялась 10-я традиционная церемония Gran Gala del Calcio, на которой Ассоциация профессиональных футболистов Италии наградила лауреатов сезона-2019/20.

По итогам голосования лучшим игроком минувшего сезона был признан форвард Ювентуса Криштиану Роналду, титул лучшего тренера достался наставнику Аталанты Джан Пьеро Гасперини, и Аталанту же назвали командой сезона.

Лучшим арбитром итальянские футболисты посчитали Даниэле Орсато.

Символическая сборная: Дж.Доннарумма (Милан) — Госсенс (Аталанта), де Врей (Интер), Бонуччи (Ювентус), Эрнандес (Милан) — Барелла (Инте), Алехандро Гомес (Аталанта), Луис Альберто (Лацио) — Дибала (Ювентус), Иммобиле (Лацио), Криштиану Роналду (Ювентус).

Sono @Cristiano e @cristianagire il re e la regina del Gran Galà del Calcio — Special Edition! 👏👑



A loro il titolo di Calciatore e Calciatrice dell'anno assegnati dall'@assocalciatori per la stagione 2019-20 🔝✨#GGDC21@juventusfc @JuventusFCWomen @SkySport pic.twitter.com/MepoawEKJV — Gran Galà del Calcio AIC (@GranGalaAIC) March 19, 2021

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