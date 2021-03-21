Украинский хавбек забил гол и отдал голевую передачу в матче Серии А.
Виктор Коваленко и Руслан Малиновский, Getty Images
21 марта 2021, 15:54
В матче 28-го тура итальянской Серии А Аталанта в гостях одержала победу над Вероной со счетом 2:0.
Статистический портал Whoscored оценил выступления всех игроков и лучшую оценку получил украинский полузащитник Руслан Малиновский. Его оценка 8,7 баллов.
В матче против Вероны Руслан нанес три удара по воротам соперника (один в створ), сделал 27 точных передач, из которых пять ключевых, одну обводку и выиграл четыре единоборства.
Вышедший на замену Виктор Коваленко, который заменил Малиновского на 87-й минуте и дебютировал в Серии А, получил среднюю оценку в 6,1 балла.
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