Италия

Украинский хавбек забил гол и отдал голевую передачу в матче Серии А.

В матче 28-го тура итальянской Серии А Аталанта в гостях одержала победу над Вероной со счетом 2:0.

Статистический портал Whoscored оценил выступления всех игроков и лучшую оценку получил украинский полузащитник Руслан Малиновский. Его оценка 8,7 баллов.

В матче против Вероны Руслан нанес три удара по воротам соперника (один в створ), сделал 27 точных передач, из которых пять ключевых, одну обводку и выиграл четыре единоборства.

Вышедший на замену Виктор Коваленко, который заменил Малиновского на 87-й минуте и дебютировал в Серии А, получил среднюю оценку в 6,1 балла.

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