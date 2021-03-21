Италия

Команда Джан Пьеро Гасперини не испытала проблем с середняком Серии А.

В поединке 28-го тура итальянской Серии А Аталанта в гостях уверенно обыграла Верону со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 33-й минуте поединка, когда вышедший в основном составе украинский полузащитник Руслан Малиновский реализовал пенальти после игры рукой со стороны соперника.

Спустя 10 минут бергамаская команда удвоила свое преимущество — Малиновский классной передачей нашел в штрафной Дувана Сапату, который пробил мимо вратаря и точно в ворота.

Еще один украинский хавбек Виктор Коваленко наконец дебютировал в команде Джан Пьеро Гасперини, выйдя на поле на 87-й минуте. Спустя три минуты Виктор мог стать автором ассиста, но Йосип Иличич попал в перекладину ворот Вероны.

После 28 игр Аталанта набрала 55 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А, имея столько же очков, сколько у Ювентуса, но у "старой синьоры" на две игры меньше. Впереди на одно очко Милан, у которого 27 матчей. Верона находится на 9-м месте, имея в своем активе 38 очков.

Верона — Аталанта 0:2

Голы: Малиновский, 33 (с пенальти), Сапата, 43

Верона: Сильвестри — Чеккерини (Удоги, 46), Ловато, Давидович — Димарко (Лазович, 46), Велозу (Стураро, 46), Тамезе, Фараони — Дзакканьи, Барак (Илич, 80) — Лазанья (Фавилли, 61)

Аталанта: Голлини — Паломино, Джимсити, Ромеро, Толой (Мехле, 64) — Пессина (Иличич, 77), Фройлер, де Роон — Миранчук (Пашалич, 64), Малиновский (Коваленко, 87) — Сапата (Муриэль, 77)

Предупреждения: Давидович, Стураро — Фройлер, Толой, Ромеро