Легенда туринцев может покинуть клуб.
Андреа Пирло, getty images
22 марта 2021, 23:29
Ювентус прекратит сотрудничество с Андреа Пирло, если команда не квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон, сообщает Tuttosport.
Кроме того, руководство туринской команды ждет существенного прогресса в игровом плане уже к концу текущего сезона.
Угроза увольнения еще сильнее нависла над Андреа Пирло после проигрыша Беневенто в рамках чемпионата Италии.
Напомним, что Пирло повздорил с президентом Ювентуса после поражения от Беневенто.
После 27 игр Ювентус набрал 55 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего Интера на 10 баллов. Между ними Милан, у которого на одну игру больше и 59 очков.