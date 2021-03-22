Италия

Легенда туринцев может покинуть клуб.

Ювентус прекратит сотрудничество с Андреа Пирло, если команда не квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон, сообщает Tuttosport.

Кроме того, руководство туринской команды ждет существенного прогресса в игровом плане уже к концу текущего сезона.

Угроза увольнения еще сильнее нависла над Андреа Пирло после проигрыша Беневенто в рамках чемпионата Италии.

Напомним, что Пирло повздорил с президентом Ювентуса после поражения от Беневенто.

После 27 игр Ювентус набрал 55 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего Интера на 10 баллов. Между ними Милан, у которого на одну игру больше и 59 очков.