Италия

Специалист доверяет форварду и наставнику "бьянконери".

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи высказался о сенсационном поражении туринского клуба в поединке 28-го тура Серии А.

"Поражение от Беневенто действительно стало неожиданностью. На протяжении многих лет мы приносили фанатам столько радости, но сейчас больше разочарований, к сожалению. Несомненно, у нас получился плохой день, но нужно склонить голову и работать

На позиции Пирло или Роналду это никак не влияет. У нас есть проект, который мы начали с прошлого сезона, одна игра не изменит наших взглядов или стратегию. Эта линия продолжается, и мы очень довольны тем, что сделали, поэтому будем продолжать работать над совершенствованием.

У нас есть Криштиану Роналду, лучший игрок в мире, и мы крепко держимся. Мы не были недовольны предыдущими тренерами, но были разные причины, почему мы решили измениться.

Одно поражение не изменит проект клуба, победа также не изменит.Когда вы восстанавливаетесь, может случиться так, что вам не удается выигрывать все одновременно, но это часть процесса", – приводит слова Паратичи Football Italia.

Ранее главный тренер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал сенсационное поражение от Беневенто.

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