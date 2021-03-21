Италия

Наставник "бьянконери" высказался о проигрыше в матче итальянского чемпионата.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал сенсационное поражение от Беневенто в матче 28-го тура Серии А.

"Мы рассчитывали сыграть лучше. Но день выдался ужасным во всех отношениях: тут и наш подход к делу, и технические ошибки, и все остальное. Когда играешь так, как мы сегодня, можно легко уступить.

Нашим планом была победа, но знали, что придется нелегко. Беневенто хорошо организован, нам надо было спокойно растягивать его ряды. Вместо этого мы играли хаотично, совершали множество ошибок и не добились желаемого результата в итоге.

Мы должны продолжать верить в себя, следовать своему пути. Наши цели не меняются, но нужен совсем другой подход. Мы защищаем цвета великого клуба", – цитирует Пирло Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Роналду и Рэмcи летом могут покинуть Ювентус.

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