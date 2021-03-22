Италия

Домашняя встреча "старой синьоры" закончилась не только поражением, но и конфликтом наставника с главой клуба.

В раздевалке туринского Ювентуса произошел конфликт после сенсационного поражения "старой синьоры" в матче 28-го тура итальянской Серии А против Беневенто (0:1). Об этом сообщает Football-Italia, ссылаясь на La Stampa.

По информации источника, главными действующими лицами конфликта были президент Ювентуса Андреа Аньелли и наставник команды Андреа Пирло. Отмечается, что из раздевалки были слышны крики и оскорбления.

Ранее спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи заявил, что это поражение не повлияет на работу Пирло в стане "старой синьоры".

После 27 игр Ювентус набрал 55 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего Интера на 10 баллов. Между ними Милан, у которого на одну игру больше и 59 очков.

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