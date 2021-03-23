Аргентинский нападающий хочет вернуться на поле.
Пауло Дибала, getty images
23 марта 2021, 00:47
Пауло Дибала выразил надежду на скорейшее возвращение на поле, чтобы помочь команды исправить не лучшее положение.
"Ничто не сделало бы меня более счастливым, чем возможность помочь команде в эти месяцы. Страдания такие же или даже больше, когда ты не можешь быть на поле со своими товарищами по команде.
Осталось еще два месяца, и мы должны объединиться, как никогда. Я продолжаю тренироваться и не могу дождаться, когда смогу снова встретиться с моими товарищами по команде после перерыва. Мы — Ювентус", — написал Дибала в своем Instagram-аккаунте.
После 27 игр Ювентус набрал 55 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего Интера на 10 баллов. Между ними Милан, у которого на одну игру больше и 59 очков.
Напомним, что Пирло повздорил с президентом Ювентуса после поражения от Беневенто.