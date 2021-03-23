Италия

Аргентинский нападающий хочет вернуться на поле.

Пауло Дибала выразил надежду на скорейшее возвращение на поле, чтобы помочь команды исправить не лучшее положение.

"Ничто не сделало бы меня более счастливым, чем возможность помочь команде в эти месяцы. Страдания такие же или даже больше, когда ты не можешь быть на поле со своими товарищами по команде.

Осталось еще два месяца, и мы должны объединиться, как никогда. Я продолжаю тренироваться и не могу дождаться, когда смогу снова встретиться с моими товарищами по команде после перерыва. Мы — Ювентус", — написал Дибала в своем Instagram-аккаунте.

После 27 игр Ювентус набрал 55 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего Интера на 10 баллов. Между ними Милан, у которого на одну игру больше и 59 очков.

Напомним, что Пирло повздорил с президентом Ювентуса после поражения от Беневенто.