Италия

Коуч во второй раз покинул "фиалок".

Бывший главный тренер Фиорентины Чезаре Пранделли в интервью пресс-службе клуба прокомментировал свою отставку.

"Я во второй раз ухожу из Фиорентины. В прошлый раз это было не мое решение, сейчас я так решил. В жизни, наравне с хорошими моментами, бывают и не очень, которые могут взять верх над тобой. Я переживаю глубокое горе, которое мешает мне быть тем, кем я являюсь на самом деле. Я приходил с чувством радости и любви, чувствовал доверии со стороны новых владельцев клуба. Вполне вероятно, что моя любовь к городу и воспоминания о прекрасных моментах, которые я здесь пережил, затмили мне голову, и я не заметил признаки того, что со мной что-то не так.

Мое решение было обусловлено огромной ответственностью, которую я несу перед игроками, клубом и, что не менее важно, перед фанатами Фиорентины, которых я очень уважаю. Все игроки уровне Серии А обладают талантами, а когда у вас есть талант, вы проницательны — я бы не хотел, чтобы мои страдания были подхвачены и повлияли на выступления команды. За последние несколько месяцев внутри меня образовалось темное облако, которое изменило мой взгляд на вещи. Я пришел сюда, чтобы выложиться на все 100%, но теперь я чувствую, что это больше невозможно, и поэтому я решил уйти на благо всей команды.

Я бы хотел поблагодарить Рокко Коммиссо и его чудесную семью, Джо Бароне и Даниэле Праде, которые всегда поддерживали меня и команду. Но больше всего я хочу поблагодарить жителей Флоренции, которые, я знаю, меня поймут. Я понимаю, что это может стать концом моей карьеры тренера, но я ни о чем не жалею и не хочу ни о чем. Мир, частью которого я был всю свою жизнь, вероятно, больше не подходит для меня — я больше не вижу себя в нем. Я, конечно, изменился, но мир тоже движется быстрее, чем я думал. Вот почему я считаю, что для меня настало время перестать увлекаться, остановиться на время и снова открыть для себя свою истинную сущность", — сказал Пранделли.

На матч следующего тура Серии А Фиорентину, как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, будет выводить Джузеппе Якини.

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