Италия

Специалист недоволен трансферной политикой клуба.

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте может покинуть клуб. Об этом сообщает Football Italia ссылаясь на Tuttosport.

По информации источника, если "неразурри" летом не проведет трансферную кампанию которую хочет коуч, то ему придется искать себе новый клуб.

К слову, на данный момент китайская компания Suning Holdings, которая владеет миланским клубом, переживает не простые времена и имеет серьезные финансовые проблемы.

Сообщается, что Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм готовы вступить в борьбу за опытного специалиста и в ближайшее время сделают свои предложения.

Интер, на данный момент, занимает первое место в турнирной таблице Серии А и имеет отрыв от второго Милана шесть очков.

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