Италия

На сей раз жертвой коронавируса стал представитель тренерского штаба первой команды.

Эпидемия коронавируса в Интере продолжает разрастаться — сообщает Football Italia.

В пятницу, 19 марта, положительный тест на COVID-19 сдал один из членов тренерского штаба первой команды "нерадзурри".

Ранее Серия А перенесла матч 28-го тура чемпионата Италии между Интером и Сассуоло.

В настоящее время в составе "нерадзурри" четыре игрока, которые заразились коронавирусом — это Данило Д'Амброзио, Самир Ханданович, Стефан де Врей и Матиас Весино.

После 27 туров Интер возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 65 очков, что позволяет "нерадзурри" на девять баллов опережать Милан.

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