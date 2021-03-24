Италия

Функционер туринцев пролил свет на будущее звездного форварда и нынешнего наставника команды.

Вице-президент Ювентуса Павел Недвед прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду в другой клуб в летнее межсезонье, а также окончательно разъяснил ситуацию касательно возможной отставки Андреа Пирло с поста главного тренера.

"Криштиану Роналду останется в Ювентусе. Он неприкасаем. Также Андреа Пирло будет нашим главным тренером в следующем сезоне", — приводит слова Недведа журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Напомним, ранее появлялась информация, что руководство Ювентуса намерено отправить Пирло в отставку в случае непопадания команды в Лигу чемпионов по итогам сезона в Серии А.

Что касается Криштиану Роналду, испанские СМИ утверждали, что "старая синьора" готова расстаться с ним за 25 миллионов евро.