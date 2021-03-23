Италия

Зарплата португальца давит на "бьянконери".

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно.

По информации As, "бьянконери" готовы расстаться с 36-летним нападающим за 25 миллионов евро.

Зарплата португальца в стане "старой синьоры" составляет 87 миллионов евро в год. Сообщается, что эта сумма позволит клубу избежать финансовых потерь.

Стороны разорвут контракт лишь в случае, если Роналду сообщит руководству, что хочет сменить клуб и предоставит конкретное предложение.

В этом случае туринцы будут открыты к диалогу и опустят его без каких-либо проблем. Если же предложений по португальцу не будет, то клуб с радостью продолжит сотрудничество с португальцем.

Ранее сообщалось, что президент Ла Лиги хочет видеть Роналду в Реале.

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