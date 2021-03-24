Италия

"Старая синьора" не собирается улучшать условия контракта аргентинского форварда.

Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Football-Italia.

По информации источника, руководство "старой синьоры" не намерено улучшать условия контракта 27-летнего аргентинца, который отказался его продлевать в начале сезона. Прошлым летом клуб предлагал футболисту оклад в 10 миллионов евро в год, включая бонусы за результативность.

Нынешний контракт аргентинца рассчитан до лета 2022 года, поэтому если Дибала не продлит соглашение до лета, то клуб рассмотрит его продажу в предстоящее трансферное окно, чтобы избежать ситуации, при которой он покинет команду свободным агентом.

В нынешнем сезоне Дибала провел 16 поединков, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.

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