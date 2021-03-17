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Европейские гранды могу обменяться игроками.

Форвард Ювентуса Пауло Дибала может перебраться в Барселону в рамках сделки по нападающему каталонцев Антуану Гризманну.

По информации Calciomercato, туринцы приостановили переговоры с аргентинцем о продлении контракта, в связи с чем его могут включить в сделку по французу.

Отмечается, что сделка будет довольно сложной. Важную роль в этом вопросе играет и будущее нападающего каталонского клуба Лионеля Месси. В случае, если он останется в Барселоне, Дибале будет сложно найти место на поле.

На сегодняшний день в стане "сине-гранатовых" Гризманн зарабатывает 18 миллионов евро в год после уплаты налогов, при этом, по условиям контракта в июле его зарплата повысится еще на 3 миллиона евро. Это может стать препятствием при осуществлении сделки.

Сообщается, что вопрос об обмене игроками находится на начальной стадии обсуждения.

Напомним, что накануне Гризманн стал вторым французом, забившим 150 голов в Ла Лиге.

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