Италия

Клуб подвергся более лояльному наказанию.

Римский Лацио несколько недель назад был обвинен в нарушении COVID-протоколов в матчах против Торина и Ювентуса в ноябре 2020 года.

В конце октября 2020 года уже было начато расследование по данному вопросу. Тогда несколько игроков сдали положительные тесты перед игрой в Лиге чемпионов. Именно это побудило к более глубокому изучению дела.

Сейчас же был вынесен финальный вердикт. С клуба не стали снимать очки и присуждать технические поражения. Однако наложили штраф в размере 150 тысяч евро.

Помимо штрафа президент клуба Клаудио Лотито был отстранен от футбола на семь месяцев, а члены медицинского персонала Иво Пульчини и Фабио Родиа — на один год.

Лацио, в свою очередь, свою вину и дальше отрицает. Клуб подаст апелляцию на данное решение.

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