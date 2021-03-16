Италия

Возможные “коронавирусные махинации” римлян продолжат рассматривать после 25 марта.

Продолжающееся в Италии расследование "странных" тестов на коронавирус, которые сдавали игроки Лацио ранее, приостановлено — сообщает Sky Sport Italia.

Лацио обвиняется в том, что игроки клуба сдавали тесты в разных лабораториях, при этом в случае итальянских соревнований игроки были признаны здоровыми и играли в Серии А, а участвовать в Лиге чемпионов им было запрещено.

Перерыв в расследовании закончится 25 марта, и уже с 26 марта процесс возобновиться.

Интересно, что мотивом для такого решения стала подготовка "орлов" к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.

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