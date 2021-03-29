Италия

Легенда Интера считает, что Милан еще не потерял шансы на "скудетто".

Вальтер Дзенга предостерег Интер от преждевременного расслабления.

"В нынешнем положении все в руках Интера, но чемпионат не закончен, – цитирует Дзенгу сайт Альфредо Педуллы. – Периоды спадов бывают у каждых команд, а преимущество над Миланом еще не настолько существенное, чтобы расслабиться и сбросить конкурента со счетов".

За 10 туров до финиша Интер опережает Милан в чемпионате на 6 очков и имеет одну игру в запасе.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.