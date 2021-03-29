Легенда Интера считает, что Милан еще не потерял шансы на "скудетто".
Вальтер Дзенга, Getty Images
29 марта 2021, 16:25
Вальтер Дзенга предостерег Интер от преждевременного расслабления.
"В нынешнем положении все в руках Интера, но чемпионат не закончен, – цитирует Дзенгу сайт Альфредо Педуллы. – Периоды спадов бывают у каждых команд, а преимущество над Миланом еще не настолько существенное, чтобы расслабиться и сбросить конкурента со счетов".
За 10 туров до финиша Интер опережает Милан в чемпионате на 6 очков и имеет одну игру в запасе.
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