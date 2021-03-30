Лилль и Порту — также среди главных претендентов на итальянского голкипера.
Джанлуиджи Буффон, Getty Images
30 марта 2021, 10:53
Вратарь туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 43-летний итальянец хочет получать больше игровой практики, поэтому ищет себе новый клуб.
Первыми двумя вариантами для Буффона могут стать Аталанта и Наполи, но только в том случае, если эти клубы отпустят Пьерлуиджи Голлини и Давида Оспину соответственно.
Помимо итальянских клубов, на легендарного голкипера претендуют Порту и Лилль.
Два последних варианта для Буффона — это либо продление контракта с Ювентусом на один год, либо завершение карьеры, несмотря на сохраненную мотивацию выступать на высоком уровне.
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