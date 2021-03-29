Легендарный вратарь Ювентуса хочет снова испробовать "легионерского хлеба".
Джанлуиджи Буффон, Getty Images
29 марта 2021, 12:22
Джанлуиджи Буффон планирует до завершения карьеры игрока еще раз сыграть в зарубежном чемпионате — сообщает Gazzetta dello Sport.
Согласно планам 43-летнего ветерана, его игровая карьера закончится не позднее июня 2023 года, и на оставшиеся два сезона у него уже есть определенные планы.
В сезоне-2018/19 Буффон уже выступал во Франции за ПСЖ, но хочет больше впечатлений от игры за пределами Италии. О конкретном чемпионате и клубе Джиджи сообщит не ранее окончания нынешнего сезона.
В сезоне-2020/21 Буффон провел в составе Ювентуса 5 матчей в Серии А, 4 в Кубке Италии и 1 в Лиге чемпионов. Также предполагается, что именно ему Андреа Пирло доверит место в воротах в финале национального кубка против Аталанты 19 мая.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.